Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) против Dell Alienware x17 R1
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
- Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (2.5 и 3.02 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх
- Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (99 и 87 Вт*ч)
- Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (1069 и 1195 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x17 R1
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|3.02 кг
|Ширина
|396 мм
|399.2 мм
|Высота
|270 мм
|299.4 мм
|Толщина
|21.5 мм
|20.9-21.4 мм
|Площадь
|1069 см2
|1195 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.2%
|~69%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|8.1 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|4
|Уровень шума
|59 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|255 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1479:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|99%
|100%
|Охват Adobe RGB
|99%
|-
|Охват DCI-P3
|86.8%
|-
|Время отклика
|-
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|240 / 330 Вт
|Вес зарядного устройства
|726 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Alienware x17 R1 +1%
1584
Geekbench 5 (многоядерный)
Alienware x17 R1 +3%
8904
Cinebench R23 (одноядерный)
1500
Cinebench R23 (многоядерный)
12180
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|930 МГц
|816-1387 МГц
|Boost частота GPU
|1410 МГц
|1283-1703 МГц
|FLOPS
|14.4 терафлопс
|10.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~12-14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|5120
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
14.4 терафлопс
10.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x4W
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Макс. громкость
|88 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Внизу экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|2x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.6 мм
|1.5 мм
|Размер
|-
|10.5 x 8.0 см
|Windows Precision
|Да
|Да
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