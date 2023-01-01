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Gigabyte Aorus 15 (2023) против Acer Nitro V 15 (ANV15-51)

55 из 100
Gigabyte Aorus 15 (2023)
VS
53 из 100
Acer Nitro V 15 (ANV15-51)
Gigabyte Aorus 15 (2023)
Acer Nitro V 15 (ANV15-51)
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Экран
1920 x 1080
Процессор
Графика
GeForce RTX 4050 Mobile 6GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 15 (2023) и Acer Nitro V 15 (ANV15-51) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15 (2023)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (99 и 56 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Acer Nitro V 15 (ANV15-51)
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (2.1 и 2.39 кг)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12811 vs 10130 баллов
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (869 и 979 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 15 (2023)
vs
Nitro V 15 (ANV15-51)

Корпус

Вес 2.39 кг 2.1 кг
Размеры 360 x 272 x 20.8 мм 362.3 x 239.8 x 23.5 мм
Площадь 979 см2 869 см2
Соотношение экрана к корпусу ~68.5% ~77.2%
Боковые рамки 7.3 мм 8.5 мм
Цвета Черный Черный
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Алюминий
Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 57 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1980 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации G-Sync -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
Aorus 15 (2023)
300 нит
Nitro V 15 (ANV15-51)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 240 Вт 135 Вт
Вес зарядного устройства 575 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 8 (4P + 4E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 75 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 9.5 терафлопс 7.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Aorus 15 (2023) +22%
9.5 терафлопс
Nitro V 15 (ANV15-51)
7.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость ~83 дБ -
Микрофонов 1 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер 12.1 x 7.6 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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