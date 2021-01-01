Главная > Сравнение ноутбуков > Aorus 15G (RTX 30 Series) или Predator Triton 500 SE – что лучше выбрать?

Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) против Acer Predator Triton 500 SE

72 из 100
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
VS
75 из 100
Acer Predator Triton 500 SE
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
Acer Predator Triton 500 SE
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Графика GeForce RTX 3080 Mobile 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) и Acer Predator Triton 500 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (2 и 2.44 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (871 и 937 см2)
Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5554 vs 3667 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 317% выше максимальная яркость экрана – 1250 vs 300 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 15G (RTX 30 Series)
vs
Predator Triton 500 SE

Корпус

Вес 2 кг 2.44 кг
Ширина 357 мм 358.1 мм
Высота 244 мм 261.6 мм
Толщина 23 мм 19.9 мм
Площадь 871 см2 937 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77% ~79.2%
Боковые рамки 5.8 мм 6.8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 47 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1152:1 -
Цветовой охват sRGB 90% 100%
Охват Adobe RGB 67% -
Охват DCI-P3 65.6% -
Время отклика 9 мс -
Максимальная яркость
Aorus 15G (RTX 30 Series)
300 нит
Predator Triton 500 SE +317%
1250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 725 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 105 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 930 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 1365 МГц 1642 МГц
FLOPS 16.7 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aorus 15G (RTX 30 Series) +33%
16.7 терафлопс
Predator Triton 500 SE
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek RTL8125 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 83 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C Нет 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ROG Zephyrus G15 GA503 или Aorus 15G (RTX 30 Series)
2. Blade 15 Advanced Edition (2021) или Aorus 15G (RTX 30 Series)
3. GE66 Raider или Aorus 15G (RTX 30 Series)
4. Blade 15 Base Edition (2021) или Aorus 15G (RTX 30 Series)
5. Predator Triton 300 SE или Predator Triton 500 SE
6. Alienware m15 R5 или Predator Triton 500 SE
7. ROG Zephyrus G14 GA401 или Predator Triton 500 SE
8. Blade 15 Base Edition (2021) или Predator Triton 500 SE

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Predator Triton 500 SE и Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях