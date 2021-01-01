Главная > Сравнение ноутбуков > Aorus 15G (RTX 30 Series) или ROG Zephyrus G15 GA503 – что лучше выбрать?

Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) против ASUS ROG Zephyrus G15 GA503

72 из 100
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
VS
77 из 100
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 10870H
Графика GeForce RTX 3080 Mobile 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) и ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (99 и 90 Вт*ч)
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.9 и 2 кг)
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 15G (RTX 30 Series)
vs
ROG Zephyrus G15 GA503

Корпус

Вес 2 кг 1.9 кг
Ширина 357 мм 355 мм
Высота 244 мм 243 мм
Толщина 23 мм 19.9 мм
Площадь 871 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77% ~77.8%
Боковые рамки 5.8 мм 4.8 мм
Цвета Черный Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 47 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1152:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 90% -
Охват Adobe RGB 67% -
Охват DCI-P3 65.6% 100%
Время отклика 9 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 230 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства 725 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 80-95 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 930 МГц 1215 МГц
Boost частота GPU 1365 МГц 1567 МГц
FLOPS 16.7 терафлопс 12 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aorus 15G (RTX 30 Series) +39%
16.7 терафлопс
ROG Zephyrus G15 GA503
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek RTL8125 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 83 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C Нет 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) vs MSI GS66 Stealth
2. Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) vs Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
3. Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) vs MSI GE66 Raider
4. Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) vs Razer Blade 15 Base Edition (2021)
5. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 vs Dell XPS 15 9500
6. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 vs MSI GS66 Stealth
7. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 vs Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
8. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 vs Zephyrus G14 GA401
9. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 vs Razer Blade 15 Base Edition (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 и Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях