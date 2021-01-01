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Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) против ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)

75 из 100
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
VS
68 из 100
ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 10870H
Графика GeForce RTX 3080 Mobile 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) и ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
  • Видеокарта показывает в среднем на 144-197% больше FPS в играх
  • На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3667 vs 2666 баллов
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (99 и 76 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 240 Гц

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 15G (RTX 30 Series)
vs
ROG Zephyrus S15 (GX502)

Корпус

Вес 2 кг 2.04 кг
Ширина 357 мм 360 мм
Высота 244 мм 252 мм
Толщина 23 мм 18.9 мм
Площадь 871 см2 907 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77% ~74%
Боковые рамки 5.8 мм 7.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 47 дБ 57 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1152:1 1179:1
Цветовой охват sRGB 90% 100%
Охват Adobe RGB 67% 75.3%
Охват DCI-P3 65.6% -
Время отклика 9 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 230 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 725 граммов 608 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 930 МГц 960 МГц
Boost частота GPU 1365 МГц 1200 МГц
FLOPS 16.7 терафлопс 4.608 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~11 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144 1920
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aorus 15G (RTX 30 Series) +262%
16.7 терафлопс
ROG Zephyrus S15 (GX502)
4.608 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 2x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek RTL8125 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 83 дБ 83 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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