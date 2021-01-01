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Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) против ASUS TUF Gaming A15 FA506

74 из 100
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
VS
69 из 100
ASUS TUF Gaming A15 FA506
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
ASUS TUF Gaming A15 FA506
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 10870H
Графика GeForce RTX 3080 Mobile 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) и ASUS TUF Gaming A15 FA506 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (2 и 2.3 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (99 и 90 Вт*ч)
Причины выбрать ASUS TUF Gaming A15 FA506
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 15G (RTX 30 Series)
vs
TUF Gaming A15 FA506

Корпус

Вес 2 кг 2.3 кг
Ширина 357 мм 359.8 мм
Высота 244 мм 256 мм
Толщина 23 мм 24.5 мм
Площадь 871 см2 921 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77% ~72.9%
Боковые рамки 5.8 мм 7.2 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 47 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1152:1 -
Цветовой охват sRGB 90% -
Охват Adobe RGB 67% -
Охват DCI-P3 65.6% -
Время отклика 9 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 230 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства 725 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 95 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 930 МГц 1215 МГц
Boost частота GPU 1365 МГц 1567 МГц
FLOPS 16.7 терафлопс 12 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aorus 15G (RTX 30 Series) +39%
16.7 терафлопс
TUF Gaming A15 FA506
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek RTL8125 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 83 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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