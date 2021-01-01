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Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) против ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564

73 из 100
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
VS
62 из 100
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 10870H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) и ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 318-434% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3667 vs 2270 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.9 и 2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 15G (RTX 30 Series)
vs
ZenBook Flip 15 OLED UX564

Корпус

Вес 2 кг 1.9 кг
Ширина 357 мм 356 мм
Высота 244 мм 230 мм
Толщина 23 мм 19.9 мм
Площадь 871 см2 819 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77% ~82%
Боковые рамки 5.8 мм 5.3 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 47 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1152:1 -
Цветовой охват sRGB 90% 100%
Охват Adobe RGB 67% -
Охват DCI-P3 65.6% -
Время отклика 9 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 230 Вт 120 Вт
Вес зарядного устройства 725 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 930 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1365 МГц 1200 МГц
FLOPS 16.7 терафлопс 2.458 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~10 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aorus 15G (RTX 30 Series) +579%
16.7 терафлопс
ZenBook Flip 15 OLED UX564
2.458 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek RTL8125 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 83 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

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Отзывы

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