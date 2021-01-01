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Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) против Dell Alienware x15 R1

73 из 100
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
VS
74 из 100
Dell Alienware x15 R1
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
Dell Alienware x15 R1
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 10870H
Графика GeForce RTX 3080 Mobile 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) и Dell Alienware x15 R1 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 270 граммов меньше (2 и 2.27 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 30-41% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (99 и 87 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (871 и 997 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x15 R1
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4898 vs 3667 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 15G (RTX 30 Series)
vs
Alienware x15 R1

Корпус

Вес 2 кг 2.27 кг
Ширина 357 мм 359.7 мм
Высота 244 мм 277.2 мм
Толщина 23 мм 16.3 мм
Площадь 871 см2 997 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77% ~67.3%
Боковые рамки 5.8 мм 7.2 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 4
Уровень шума 47 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1152:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 90% 100%
Охват Adobe RGB 67% -
Охват DCI-P3 65.6% -
Время отклика 9 мс 19 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 230 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 725 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 930 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1365 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 16.7 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12-14 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aorus 15G (RTX 30 Series) +55%
16.7 терафлопс
Alienware x15 R1
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek RTL8125 Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x4W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 83 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.8 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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