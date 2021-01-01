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Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) против Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)

73 из 100
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
VS
77 из 100
Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
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Процессор Intel Core i7 10870H
Графика GeForce RTX 3080 Mobile 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) и Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2 и 2.5 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (871 и 1069 см2)
Причины выбрать Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12180 vs 9892 баллов
  • Имеет на 81% более четкий дисплей – 255 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 15G (RTX 30 Series)
vs
Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 2 кг 2.5 кг
Ширина 357 мм 396 мм
Высота 244 мм 270 мм
Толщина 23 мм 21.5 мм
Площадь 871 см2 1069 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77% ~77.2%
Боковые рамки 5.8 мм 6.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 47 дБ 59 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1152:1 1479:1
Цветовой охват sRGB 90% 99%
Охват Adobe RGB 67% 99%
Охват DCI-P3 65.6% 86.8%
Время отклика 9 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 725 граммов 726 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 930 МГц 930 МГц
Boost частота GPU 1365 МГц 1410 МГц
FLOPS 16.7 терафлопс 14.4 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 256 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144 5120
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aorus 15G (RTX 30 Series) +16%
16.7 терафлопс
Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
14.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek RTL8125 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 83 дБ 88 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Внизу экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Механическая
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.6 мм
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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