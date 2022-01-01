Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1600 Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Apple M1 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 222-303% больше FPS в играх

На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12796 vs 7489 баллов

Комплектуется на 40.8 Вт*ч большей батареей (99 и 58.2 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.4 и 2.2 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (646 и 871 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 1.4 кг Размеры 357 x 244 x 27 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 871 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77% ~79.4% Боковые рамки 5.8 мм 8.8 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума 57 дБ 41.9 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1759:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88.3% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Aorus 15P (Intel 11th Gen) 350 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) +43% 500 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение 15.2 В 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 230 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 730 граммов 275 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Apple M1 GPU (8-core) TGP 115 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1387 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1702 МГц 1278 МГц FLOPS 13.1 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Aorus 15P (Intel 11th Gen) +404% 13.1 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC1220 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 85 дБ 77.5 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.