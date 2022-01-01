Главная > Сравнение ноутбуков > Aorus 15P (Intel 11th Gen) или ROG Strix G15 G513 – что лучше выбрать?

Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen) против ASUS ROG Strix G15 G513

65 из 100
Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
VS
56 из 100
ASUS ROG Strix G15 G513
Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
ASUS ROG Strix G15 G513
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 99 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 11800H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen) и ASUS ROG Strix G15 G513 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (99 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12796 vs 10708 баллов
  • На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит
Причины выбрать ASUS ROG Strix G15 G513
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.1 и 2.2 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 15P (Intel 11th Gen)
vs
ROG Strix G15 G513

Корпус

Вес 2.2 кг 2.1 кг
Размеры 357 x 244 x 27 мм 354 x 259 x 27.2 мм
Площадь 871 см2 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77% ~73.2%
Боковые рамки 5.8 мм 4.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 57 дБ 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 62.5%
Охват Adobe RGB - 47.3%
Максимальная яркость
Aorus 15P (Intel 11th Gen) +40%
350 нит
ROG Strix G15 G513
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 230 Вт 150 / 200 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 730 граммов 560 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1387 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1702 МГц 1560 МГц
FLOPS 13.1 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Aorus 15P (Intel 11th Gen) +310%
13.1 терафлопс
ROG Strix G15 G513
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1220 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x4W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 85 дБ 78 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Внизу экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.7 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
8 (61.5%)
5 (38.5%)
Всего проголосовало: 13

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 vs Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
2. Gigabyte G5 (2021) vs Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
3. Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) vs Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
4. Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) vs ASUS ROG Strix G15 G513
5. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 vs ASUS ROG Strix G15 G513
6. ASUS TUF Gaming A15 FA506 vs ASUS ROG Strix G15 G513
7. ASUS TUF Gaming F15 (2021) vs ASUS ROG Strix G15 G513
8. Acer Nitro 5 (AN515-55) vs ASUS ROG Strix G15 G513

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Strix G15 G513 и Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры