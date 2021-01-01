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Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen) против ASUS ROG Zephyrus G15 GA503

76 из 100
Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
VS
77 из 100
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
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Экран 2560 x 1440
Процессор Intel Core i7 11800H
Графика GeForce RTX 3080 Mobile 16GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen) и ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (99 и 90 Вт*ч)
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.9 и 2.2 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 15P (Intel 11th Gen)
vs
ROG Zephyrus G15 GA503

Корпус

Вес 2.2 кг 1.9 кг
Ширина 357 мм 355 мм
Высота 244 мм 243 мм
Толщина 27 мм 19.9 мм
Площадь 871 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77% ~77.8%
Боковые рамки 5.8 мм 4.8 мм
Цвета Черный Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 57 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 230 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства 730 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 80-95 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1230 МГц 1215 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 1567 МГц
FLOPS 20.1 терафлопс 12 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aorus 15P (Intel 11th Gen) +68%
20.1 терафлопс
ROG Zephyrus G15 GA503
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1220 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 85 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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