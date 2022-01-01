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Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen) против A7 (AMD 5000 Series)

65 из 100
Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
VS
61 из 100
Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
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Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 11800H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen) и A7 (AMD 5000 Series) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (2.2 и 2.5 кг)
  • Комплектуется на 50.1 Вт*ч большей батареей (99 и 48.9 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (871 и 1038 см2)
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 15P (Intel 11th Gen)
vs
A7 (AMD 5000 Series)

Корпус

Вес 2.2 кг 2.5 кг
Размеры 357 x 244 x 27 мм 396 x 262 x 32.4 мм
Площадь 871 см2 1038 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77% ~79.5%
Боковые рамки 5.8 мм 6.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 57 дБ 59 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1121:1
Цветовой охват sRGB - 90.9%
Охват Adobe RGB - 63.2%
Охват DCI-P3 - 61.5%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 730 граммов 692 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт 80 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1387 МГц 900 МГц
Boost частота GPU 1702 МГц 1425 МГц
FLOPS 13.1 терафлопс 11.1 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Aorus 15P (Intel 11th Gen) +18%
13.1 терафлопс
A7 (AMD 5000 Series)
11.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1220 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 85 дБ 85 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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