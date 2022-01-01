Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 1920 x 1080 Процессор Intel Core i7 11800H - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aorus 15P (Intel 11th Gen) Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Легче – весит на 300 граммов меньше (2.2 и 2.5 кг)

Комплектуется на 50.1 Вт*ч большей батареей (99 и 48.9 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (871 и 1038 см 2 )

) На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Gigabyte A7 (AMD 5000 Series) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 2.5 кг Размеры 357 x 244 x 27 мм 396 x 262 x 32.4 мм Площадь 871 см2 1038 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77% ~79.5% Боковые рамки 5.8 мм 6.5 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 57 дБ 59 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1121:1 Цветовой охват sRGB - 90.9% Охват Adobe RGB - 63.2% Охват DCI-P3 - 61.5% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Aorus 15P (Intel 11th Gen) +17% 350 нит A7 (AMD 5000 Series) 300 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 48.9 Вт*ч Напряжение 15.2 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 730 граммов 692 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 115 Вт 80 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1387 МГц 900 МГц Boost частота GPU 1702 МГц 1425 МГц FLOPS 13.1 терафлопс 11.1 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 120 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Aorus 15P (Intel 11th Gen) +18% 13.1 терафлопс A7 (AMD 5000 Series) 11.1 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC1220 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 85 дБ 85 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.