Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX - Intel Core i5 13420H Intel Core i7 13620H Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aorus 15X Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (99 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (99 и 56 Вт*ч) На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20360 vs 12811 баллов

На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20360 vs 12811 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Acer Nitro V 15 (ANV15-51) Немного легче – весит на 180 граммов меньше (2.1 и 2.28 кг)

Немного легче – весит на 180 граммов меньше (2.1 и 2.28 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (869 и 978 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.28 кг 2.1 кг Размеры 357 x 274 x 21.7 мм 362.3 x 239.8 x 23.5 мм Площадь 978 см2 869 см2 Соотношение экрана к корпусу ~68.6% ~77.2% Боковые рамки 5.8 мм 8.5 мм Цвета Черный Черный Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 58 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации G-Sync - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Максимальная яркость Aorus 15X 300 нит Nitro V 15 (ANV15-51) 300 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 280 Вт 135 Вт Вес зарядного устройства 884 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB TGP 140 Вт 75 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 16.8 терафлопс 7.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 96 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Aorus 15X +115% 16.8 терафлопс Nitro V 15 (ANV15-51) 7.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость ~83 дБ - Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 2 мм - Тачпад Размер 12.1 x 7.6 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.