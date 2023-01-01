Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aorus 15X Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц Видеокарта показывает в среднем на 51-70% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 51-70% больше FPS в играх На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23013 vs 16471 баллов

На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23013 vs 16471 баллов Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (99 и 90 Вт*ч)

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (99 и 90 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G16 (2023) Легче – весит на 280 граммов меньше (2 и 2.28 кг)

Легче – весит на 280 граммов меньше (2 и 2.28 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (863 и 978 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.28 кг 2 кг Размеры 357 x 274 x 21.7 мм 355 x 243 x 19.9-22.3 мм Площадь 978 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~68.6% ~86% Боковые рамки 5.8 мм 5.2 мм Цвета Черный Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 58 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 7 мс Максимальная яркость Aorus 15X 300 нит ROG Zephyrus G16 (2023) н/д

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 280 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 884 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 140 Вт 120 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 16.8 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 96 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Aorus 15X +93% 16.8 терафлопс ROG Zephyrus G16 (2023) 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.4 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 83 дБ - Микрофонов 1 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 2 мм 1.7 мм Тачпад Размер 12.1 x 7.6 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.