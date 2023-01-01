Главная > Сравнение ноутбуков > Aorus 15X или Aorus 15 (2023) – что лучше выбрать?

Gigabyte Aorus 15X против Aorus 15 (2023)

70 из 100
Gigabyte Aorus 15X
VS
61 из 100
Gigabyte Aorus 15 (2023)
Gigabyte Aorus 15X
Gigabyte Aorus 15 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 15X и Aorus 15 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15X
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • На 133% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23013 vs 9876 баллов
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (2.28 и 2.39 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 46-62% больше FPS в играх
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15 (2023)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 15X
vs
Aorus 15 (2023)

Корпус

Вес 2.28 кг 2.39 кг
Размеры 357 x 274 x 21.7 мм 360 x 272 x 20.8 мм
Площадь 978 см2 979 см2
Соотношение экрана к корпусу ~68.6% ~68.5%
Боковые рамки 5.8 мм 7.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 58 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1980 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
Aorus 15X
300 нит
Aorus 15 (2023)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 280 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 884 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 24 12
L3-кэш 30 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Aorus 15X +14%
1875
Aorus 15 (2023)
1646
Geekbench 5 (многоядерный)
Aorus 15X +90%
16361
Aorus 15 (2023)
8596
Cinebench R23 (одноядерный)
Aorus 15X +25%
1989
Aorus 15 (2023)
1595
Cinebench R23 (многоядерный)
Aorus 15X +133%
23013
Aorus 15 (2023)
9876
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 16.8 терафлопс 9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 96 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Aorus 15X +83%
16.8 терафлопс
Aorus 15 (2023)
9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 83 дБ -
Микрофонов 1 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 2 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 12.1 x 7.6 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Aorus 15X и TUF Gaming F15 (2023)
2. Aorus 15X и Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
3. Aorus 15X и Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
4. Aorus 15X и Vector GP68 (2023)
5. Aorus 15X и Aorus 17X
6. Aorus 15 (2023) и Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023)
7. Aorus 15 (2023) и Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
8. Aorus 15 (2023) и Aorus 15 (Intel 12th Gen)
9. Aorus 15 (2023) и G15 5530 (2023)
10. Aorus 15 (2023) и Aorus 5 (Intel 12th Gen)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Gigabyte Aorus 15 (2023) и Aorus 15X – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры