Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор Intel Core i7 12700H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aorus 17 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх

Комплектуется на 41.5 Вт*ч большей батареей (99 и 57.5 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17129 vs 12716 баллов Причины выбрать Acer Nitro 5 AN515-58 Легче – весит на 200 граммов меньше (2.5 и 2.7 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.7 кг 2.5 кг Размеры 398 x 254 x 24-27 мм 360.4 x 271.1 x 25.9-26.9 мм Площадь 1011 см2 977 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.6% ~68.7% Боковые рамки 7.5 мм 7.5 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° 155° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 51 дБ 53 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 144 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1096:1 - Цветовой охват sRGB 99.4% - Охват Adobe RGB 71.2% - Охват DCI-P3 69% - Время отклика 13 мс - Максимальная яркость Aorus 17 (2022) 300 нит Nitro 5 AN515-58 н/д

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 57.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Сзади Мощность зарядки 240 Вт 230 / 280 Вт Вес зарядного устройства - 820 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 115 Вт 95 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1387 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1702 МГц 1740 МГц FLOPS 13.1 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Aorus 17 (2022) +84% 13.1 терафлопс Nitro 5 AN515-58 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W - Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 84 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.2 x 7.6 см 10.6 x 7.8 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.