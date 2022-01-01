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Gigabyte Aorus 17 (2022) против Acer Nitro 5 AN515-58

69 из 100
Gigabyte Aorus 17 (2022)
VS
62 из 100
Acer Nitro 5 AN515-58
Gigabyte Aorus 17 (2022)
Acer Nitro 5 AN515-58
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 12700H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 17 (2022) и Acer Nitro 5 AN515-58 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 41.5 Вт*ч большей батареей (99 и 57.5 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17129 vs 12716 баллов
Причины выбрать Acer Nitro 5 AN515-58
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.5 и 2.7 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 17 (2022)
vs
Nitro 5 AN515-58

Корпус

Вес 2.7 кг 2.5 кг
Размеры 398 x 254 x 24-27 мм 360.4 x 271.1 x 25.9-26.9 мм
Площадь 1011 см2 977 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.6% ~68.7%
Боковые рамки 7.5 мм 7.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° 155°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 51 дБ 53 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1096:1 -
Цветовой охват sRGB 99.4% -
Охват Adobe RGB 71.2% -
Охват DCI-P3 69% -
Время отклика 13 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Сзади
Мощность зарядки 240 Вт 230 / 280 Вт
Вес зарядного устройства - 820 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 12
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1387 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1702 МГц 1740 МГц
FLOPS 13.1 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Aorus 17 (2022) +84%
13.1 терафлопс
Nitro 5 AN515-58
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 84 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.2 x 7.6 см 10.6 x 7.8 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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