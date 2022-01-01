Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 99 Вт*ч - 97 Вт*ч 56 Вт*ч Процессор Intel Core i7 12700H - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10885H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aorus 17 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 182-248% больше FPS в играх

На 252% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17428 vs 4952 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Dell XPS 17 9700 Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Легче – весит на 190 граммов меньше (2.51 и 2.7 кг)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (930 и 1011 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.7 кг 2.51 кг Размеры 398 x 254 x 24-27 мм 375 x 248 x 20 мм Площадь 1011 см2 930 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.6% ~90.1% Боковые рамки 7.5 мм 4.4 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 51 дБ 49 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1096:1 1686:1 Цветовой охват sRGB 99.4% 100% Охват Adobe RGB 71.2% 90.4% Охват DCI-P3 69% 94% Время отклика 13 мс 41 мс Максимальная яркость Aorus 17 (2022) 300 нит XPS 17 9700 +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 97 Вт*ч 56 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 240 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства - 447 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB TGP 115 Вт 50 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1387 МГц 1350 МГц Boost частота GPU 1702 МГц 1485 МГц FLOPS 13.1 терафлопс 3.041 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Aorus 17 (2022) +331% 13.1 терафлопс XPS 17 9700 3.041 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 2933 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84 дБ 82.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 12.2 x 7.6 см 15.0 x 8.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.