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Gigabyte Aorus 17 (2022) против Dell XPS 17 9700

69 из 100
Gigabyte Aorus 17 (2022)
VS
54 из 100
Dell XPS 17 9700
Gigabyte Aorus 17 (2022)
Dell XPS 17 9700
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 99 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 12700H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 17 (2022) и Dell XPS 17 9700 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 182-248% больше FPS в играх
  • На 252% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17428 vs 4952 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Dell XPS 17 9700
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (2.51 и 2.7 кг)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (930 и 1011 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 17 (2022)
vs
XPS 17 9700

Корпус

Вес 2.7 кг 2.51 кг
Размеры 398 x 254 x 24-27 мм 375 x 248 x 20 мм
Площадь 1011 см2 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.6% ~90.1%
Боковые рамки 7.5 мм 4.4 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 51 дБ 49 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1096:1 1686:1
Цветовой охват sRGB 99.4% 100%
Охват Adobe RGB 71.2% 90.4%
Охват DCI-P3 69% 94%
Время отклика 13 мс 41 мс
Максимальная яркость
Aorus 17 (2022)
300 нит
XPS 17 9700 +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 240 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства - 447 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 4
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Aorus 17 (2022) +64%
1868
XPS 17 9700
1138
Geekbench 5 (многоядерный)
Aorus 17 (2022) +222%
12871
XPS 17 9700
3998
Cinebench R23 (одноядерный)
Aorus 17 (2022) +64%
1890
XPS 17 9700
1153
Cinebench R23 (многоядерный)
Aorus 17 (2022) +252%
17428
XPS 17 9700
4952

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1387 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1702 МГц 1485 МГц
FLOPS 13.1 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Aorus 17 (2022) +331%
13.1 терафлопс
XPS 17 9700
3.041 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 2933 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84 дБ 82.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер 12.2 x 7.6 см 15.0 x 8.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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