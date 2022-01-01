Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 12700H - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aorus 17 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц

На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17428 vs 12476 баллов

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) Легче – весит на 200 граммов меньше (2.5 и 2.7 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.7 кг 2.5 кг Размеры 398 x 254 x 24-27 мм 396 x 270 x 21.5 мм Площадь 1011 см2 1069 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.6% ~77.2% Боковые рамки 7.5 мм 6.5 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 51 дБ 59 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 255 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1096:1 1479:1 Цветовой охват sRGB 99.4% 99% Охват Adobe RGB 71.2% 99% Охват DCI-P3 69% 86.8% Время отклика 13 мс - Максимальная яркость Aorus 17 (2022) 300 нит Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 99 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 240 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства - 726 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 115 Вт 105 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1387 МГц 930 МГц Boost частота GPU 1702 МГц 1410 МГц FLOPS 13.1 терафлопс 14.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 5120 Блоки текстурирования (TMUs) 120 160 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 80 Производительность GPU Aorus 17 (2022) 13.1 терафлопс Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) +10% 14.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84 дБ 88 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Внизу экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.6 мм Тачпад Размер 12.2 x 7.6 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.