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Gigabyte Aorus 17 (2022) против Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)

69 из 100
Gigabyte Aorus 17 (2022)
VS
67 из 100
Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
Gigabyte Aorus 17 (2022)
Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
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Процессор Intel Core i7 12700H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 17 (2022) и Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17428 vs 12476 баллов
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.5 и 2.7 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 17 (2022)
vs
Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 2.7 кг 2.5 кг
Размеры 398 x 254 x 24-27 мм 396 x 270 x 21.5 мм
Площадь 1011 см2 1069 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.6% ~77.2%
Боковые рамки 7.5 мм 6.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 51 дБ 59 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1096:1 1479:1
Цветовой охват sRGB 99.4% 99%
Охват Adobe RGB 71.2% 99%
Охват DCI-P3 69% 86.8%
Время отклика 13 мс -
Максимальная яркость
Aorus 17 (2022)
300 нит
Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 240 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 726 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 14 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1387 МГц 930 МГц
Boost частота GPU 1702 МГц 1410 МГц
FLOPS 13.1 терафлопс 14.4 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 5120
Блоки текстурирования (TMUs) 120 160
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 80
Производительность GPU
Aorus 17 (2022)
13.1 терафлопс
Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) +10%
14.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84 дБ 88 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Внизу экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.6 мм
Тачпад
Размер 12.2 x 7.6 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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