Gigabyte Aorus 17 (2022) против Aorus 15 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
- На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17129 vs 9876 баллов
- Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15 (2023)
- Легче – весит на 310 граммов меньше (2.39 и 2.7 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.7 кг
|2.39 кг
|Размеры
|398 x 254 x 24-27 мм
|360 x 272 x 20.8 мм
|Площадь
|1011 см2
|979 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.6%
|~68.5%
|Боковые рамки
|7.5 мм
|7.3 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|130°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|51 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|145 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1980 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1096:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.4%
|100%
|Охват Adobe RGB
|71.2%
|-
|Охват DCI-P3
|69%
|-
|Время отклика
|13 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|240 Вт
|240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|20
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Aorus 17 (2022) +13%
1853
1646
Geekbench 5 (многоядерный)
Aorus 17 (2022) +50%
12857
8596
Cinebench R23 (одноядерный)
Aorus 17 (2022) +19%
1891
1595
Cinebench R23 (многоядерный)
Aorus 17 (2022) +73%
17129
9876
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|115 Вт
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|4 нм
|Частота GPU
|1387 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1702 МГц
|-
|FLOPS
|13.1 терафлопс
|9.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|84 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Размер
|12.2 x 7.6 см
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1