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Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen) против ASUS ROG Zephyrus G15 GA503

73 из 100
Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
VS
77 из 100
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
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Процессор Intel Core i7 11800H
Графика GeForce RTX 3080 Mobile 16GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen) и ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 165 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (99 и 90 Вт*ч)
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
  • Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.9 и 2.7 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 188 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (863 и 1118 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 17G (Intel 11th Gen)
vs
ROG Zephyrus G15 GA503

Корпус

Вес 2.7 кг 1.9 кг
Ширина 405 мм 355 мм
Высота 276 мм 243 мм
Толщина 26 мм 19.9 мм
Площадь 1118 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.8% ~77.8%
Боковые рамки 11 мм 4.8 мм
Цвета Черный Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 61 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1192:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 96% -
Охват Adobe RGB 74% -
Охват DCI-P3 72.3% 100%
Время отклика 11 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 230 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства 735 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 80-95 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 930 МГц 1215 МГц
Boost частота GPU 1365 МГц 1567 МГц
FLOPS 16.7 терафлопс 12 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aorus 17G (Intel 11th Gen) +39%
16.7 терафлопс
ROG Zephyrus G15 GA503
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC897 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 83 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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