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Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen) против ASUS TUF Gaming F17 (2021)

75 из 100
Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
VS
61 из 100
ASUS TUF Gaming F17 (2021)
Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
ASUS TUF Gaming F17 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 99 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 11800H
Графика GeForce RTX 3080 Mobile 16GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen) и ASUS TUF Gaming F17 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 88-120% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 51 Вт*ч большей батареей (99 и 48 Вт*ч)
  • На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5073 vs 3721 баллов
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать ASUS TUF Gaming F17 (2021)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.6 и 2.7 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 17G (Intel 11th Gen)
vs
TUF Gaming F17 (2021)

Корпус

Вес 2.7 кг 2.6 кг
Ширина 405 мм 399 мм
Высота 276 мм 269 мм
Толщина 26 мм 2.48 мм
Площадь 1118 см2 1073 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.8% ~76.9%
Боковые рамки 11 мм 8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 61 дБ 49 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1192:1 -
Цветовой охват sRGB 96% 62.5%
Охват Adobe RGB 74% 47.3%
Охват DCI-P3 72.3% -
Время отклика 11 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 230 Вт 180 / 200 Вт
Вес зарядного устройства 735 граммов 590 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.1-2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 75 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 930 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1365 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS 16.7 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aorus 17G (Intel 11th Gen) +160%
16.7 терафлопс
TUF Gaming F17 (2021)
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC897 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 83 дБ 79 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм 1.8 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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