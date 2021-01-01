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Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen) против Dell Alienware m17 R4

76 из 100
Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
VS
76 из 100
Dell Alienware m17 R4
Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
Dell Alienware m17 R4
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 11800H
Графика GeForce RTX 3080 Mobile 16GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen) и Dell Alienware m17 R4 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5073 vs 3821 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (99 и 86 Вт*ч)
Причины выбрать Dell Alienware m17 R4
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.5 и 2.7 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 17G (Intel 11th Gen)
vs
Alienware m17 R4

Корпус

Вес 2.7 кг 2.5 кг
Ширина 405 мм 399.8 мм
Высота 276 мм 294.6 мм
Толщина 26 мм 16.9-22 мм
Площадь 1118 см2 1178 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.8% ~70%
Боковые рамки 11 мм 8.4 мм
Цвета Черный Белый, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 61 дБ 50 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1192:1 -
Цветовой охват sRGB 96% 100%
Охват Adobe RGB 74% -
Охват DCI-P3 72.3% -
Время отклика 11 мс 7 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 735 граммов 1300 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 130 Вт
Nvidia Optimus Да Нет, прямое подключение
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 930 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1365 МГц 1802 МГц
FLOPS 16.7 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aorus 17G (Intel 11th Gen) +21%
16.7 терафлопс
Alienware m17 R4
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 3
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC897 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x4W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 83 дБ 87 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм -
Тачпад
Размер - 10.4 x 7.8 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

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Отзывы

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