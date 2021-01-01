Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen) против A5 (AMD 5000 Series)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
- Выше частота обновление экрана: 300 против 240 Гц
- Комплектуется на 50.1 Вт*ч большей батареей (99 и 48.9 Вт*ч)
- Видеокарта показывает в среднем на 30-41% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Gigabyte A5 (AMD 5000 Series)
- Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.2 и 2.7 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (931 и 1118 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.7 кг
|2.2 кг
|Ширина
|405 мм
|361 мм
|Высота
|276 мм
|258 мм
|Толщина
|26 мм
|29 мм
|Площадь
|1118 см2
|931 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.8%
|~72.1%
|Боковые рамки
|11 мм
|7.8 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|61 дБ
|55 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|300 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1192:1
|1101:2
|Цветовой охват sRGB
|96%
|94.7%
|Охват Adobe RGB
|74%
|65.2%
|Охват DCI-P3
|72.3%
|68.3%
|Время отклика
|11 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|735 граммов
|690 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1600
1504
Geekbench 5 (многоядерный)
8770
7966
Cinebench R23 (одноядерный)
1500
1422
Cinebench R23 (многоядерный)
12231
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|Да
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|930 МГц
|816-1387 МГц
|Boost частота GPU
|1365 МГц
|1283-1703 МГц
|FLOPS
|16.7 терафлопс
|10.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|16 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~12-14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|6144
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
16.7 терафлопс
10.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC897
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|83 дБ
|86 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.6 мм
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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