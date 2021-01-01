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Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen) против A7 (AMD 5000 Series)

74 из 100
Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
VS
70 из 100
Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
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Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen) и A7 (AMD 5000 Series) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Комплектуется на 50.1 Вт*ч большей батареей (99 и 48.9 Вт*ч)
Причины выбрать Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.5 и 2.7 кг)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5672 vs 5073 баллов
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (1038 и 1118 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 17G (Intel 11th Gen)
vs
A7 (AMD 5000 Series)

Корпус

Вес 2.7 кг 2.5 кг
Ширина 405 мм 396 мм
Высота 276 мм 262 мм
Толщина 26 мм 32.4 мм
Площадь 1118 см2 1038 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.8% ~79.5%
Боковые рамки 11 мм 6.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 61 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1192:1 -
Цветовой охват sRGB 96% -
Охват Adobe RGB 74% -
Охват DCI-P3 72.3% -
Время отклика 11 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 735 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 930 МГц 1310 МГц
Boost частота GPU 1365 МГц 1725 МГц
FLOPS 16.7 терафлопс 17.5 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 256 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144 5120
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aorus 17G (Intel 11th Gen)
16.7 терафлопс
A7 (AMD 5000 Series) +5%
17.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC897 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 83 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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