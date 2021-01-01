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Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen) против Asus ROG Strix G17 Advantage Edition

78 из 100
Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
VS
75 из 100
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
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Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen) и Asus ROG Strix G17 Advantage Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 165 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (99 и 90 Вт*ч)
Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
  • Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (3 и 3.75 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 17X (Intel 11th Gen)
vs
ROG Strix G17 Advantage Edition

Корпус

Вес 3.75 кг 3 кг
Ширина 396 мм 395 мм
Высота 293 мм 282 мм
Толщина 38 мм 23.4 мм
Площадь 1160 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.1% ~74.1%
Боковые рамки 6.5 мм 6 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 2 3

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 165 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1420 МГц 2321 МГц
Boost частота GPU 1790 МГц 2581 МГц
FLOPS 21.8 терафлопс 16.4 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aorus 17X (Intel 11th Gen) +33%
21.8 терафлопс
ROG Strix G17 Advantage Edition
16.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.1 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 2.5 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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