Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (300Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i9 11980HK Intel Core i9 12900HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX Intel Core i9 13980HX Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aorus 17X Выше частота обновление экрана: 300 против 240 Гц

Выше частота обновление экрана: 300 против 240 Гц Легче – весит на 300 граммов меньше (2.8 и 3.1 кг)

Легче – весит на 300 граммов меньше (2.8 и 3.1 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (99 и 90 Вт*ч)

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (99 и 90 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 18 На 117% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31994 vs 14761 баллов

На 117% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31994 vs 14761 баллов Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 32% более четкий дисплей – 168 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.8 кг 3.1 кг Размеры 396 x 293 x 21.8 мм 399 x 294 x 23.1 мм Площадь 1160 см2 1173 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.1% ~80.1% Боковые рамки 6.5 мм 5.7 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 4 3 Скорость куллера - 6400 об/мин Уровень шума - 55.8 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (300Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 17.3 дюймов 18 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 300 Гц 240 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 168 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 907:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 84.9% Охват DCI-P3 - 97.2% Время отклика - 7 мс Максимальная яркость Aorus 17X 300 нит ROG Strix SCAR 18 +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 90 Вт*ч Напряжение 15.2 В - Время полной зарядки - 1:40 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 330 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства - 968 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 130 Вт 175 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм FLOPS 18 терафлопс 24.7 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 192 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 176 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 80 Производительность GPU Aorus 17X 18 терафлопс ROG Strix SCAR 18 +37% 24.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2.5W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 82.7 дБ Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 2 мм 2 мм Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.