Главная > Сравнение ноутбуков > Aorus 17X (Intel 11th Gen) или ROG Zephyrus S17 (2021) – что лучше выбрать?

Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen) против Asus ROG Zephyrus S17 (2021)

78 из 100
Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
VS
79 из 100
Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i9 11980HK
Графика GeForce RTX 3080 Mobile 16GB
Память (ОЗУ)
Накопитель 3072GB

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen) и Asus ROG Zephyrus S17 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 120 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 32-44% больше FPS в играх
  • На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13977 vs 12180 баллов
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (99 и 90 Вт*ч)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
  • Существенно легче – весит на 1150 граммов меньше (2.6 и 3.75 кг)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (1040 и 1160 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 17X (Intel 11th Gen)
vs
ROG Zephyrus S17 (2021)

Корпус

Вес 3.75 кг 2.6 кг
Ширина 396 мм 394 мм
Высота 293 мм 264 мм
Толщина 38 мм 19.9 мм
Площадь 1160 см2 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.1% ~79.3%
Боковые рамки 6.5 мм 5.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 330 Вт 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.3 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 165 Вт 115-130 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1420 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1790 МГц 1802 МГц
FLOPS 21.8 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aorus 17X (Intel 11th Gen) +58%
21.8 терафлопс
ROG Zephyrus S17 (2021)
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 3x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 3
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.1 2.0
Мощность динамиков - 2x1W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Механическая
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 2.5 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Alienware x17 R1 или Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
2. Asus ROG Strix G17 Advantage Edition или Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
3. ASUS TUF Gaming A17 FA706 или Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
4. Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) или Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
5. ASUS ROG Strix G17 G713 или Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
6. ASUS ROG Strix Scar 17 G733 или Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
7. Acer Nitro 5 (AN517-41) или Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
8. MSI Katana GF76 или Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
9. MSI GE76 Raider или Asus ROG Zephyrus S17 (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Zephyrus S17 (2021) и Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры