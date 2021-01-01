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Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen) против Dell Alienware x17 R1

78 из 100
Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
VS
72 из 100
Dell Alienware x17 R1
Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
Dell Alienware x17 R1
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i9 11980HK
Графика GeForce RTX 3080 Mobile 16GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen) и Dell Alienware x17 R1 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 165 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 56-77% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13977 vs 12180 баллов
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (99 и 87 Вт*ч)
Причины выбрать Dell Alienware x17 R1
  • Существенно легче – весит на 730 граммов меньше (3.02 и 3.75 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 17X (Intel 11th Gen)
vs
Alienware x17 R1

Корпус

Вес 3.75 кг 3.02 кг
Ширина 396 мм 399.2 мм
Высота 293 мм 299.4 мм
Толщина 38 мм 20.9-21.4 мм
Площадь 1160 см2 1195 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.1% ~69%
Боковые рамки 6.5 мм 8.1 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 2 4

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В 11.4 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 330 Вт 240 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.3 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 165 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1420 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1790 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 21.8 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12-14 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aorus 17X (Intel 11th Gen) +102%
21.8 терафлопс
Alienware x17 R1
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.1 2.0
Мощность динамиков - 2x4W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 2.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 8.0 см
Windows Precision Да Да

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