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Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen) против Dell G5 15 5500

78 из 100
Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
VS
56 из 100
Dell G5 15 5500
Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
Dell G5 15 5500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 99 Вт*ч
Процессор Intel Core i9 11980HK
Графика GeForce RTX 3080 Mobile 16GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen) и Dell G5 15 5500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 339-463% больше FPS в играх
  • На 187% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13977 vs 4863 баллов
  • Комплектуется на 48 Вт*ч большей батареей (99 и 51 Вт*ч)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell G5 15 5500
  • Существенно легче – весит на 1410 граммов меньше (2.34 и 3.75 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (928 и 1160 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 17X (Intel 11th Gen)
vs
G5 15 5500

Корпус

Вес 3.75 кг 2.34 кг
Ширина 396 мм 365.5 мм
Высота 293 мм 254 мм
Толщина 38 мм 24.5 мм
Площадь 1160 см2 928 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.1% ~72.3%
Боковые рамки 6.5 мм 10.1 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1502:1
Цветовой охват sRGB 100% 55.2%
Охват Adobe RGB - 37.9%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Aorus 17X (Intel 11th Gen) +20%
300 нит
G5 15 5500
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В 11.4 В
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 330 Вт 180 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 165 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1420 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1790 МГц 1485 МГц
FLOPS 21.8 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aorus 17X (Intel 11th Gen) +617%
21.8 терафлопс
G5 15 5500
3.041 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.1 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 Нет
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 2.5 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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