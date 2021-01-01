Главная > Сравнение ноутбуков > Aorus 17X (Intel 11th Gen) или XPS 17 9700 – что лучше выбрать?

Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen) против Dell XPS 17 9700

78 из 100
Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
VS
63 из 100
Dell XPS 17 9700
Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
Dell XPS 17 9700
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i9 11980HK
Графика GeForce RTX 3080 Mobile 16GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen) и Dell XPS 17 9700 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 339-463% больше FPS в играх
  • На 187% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13977 vs 4863 баллов
Причины выбрать Dell XPS 17 9700
  • Существенно легче – весит на 1240 граммов меньше (2.51 и 3.75 кг)
  • Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (930 и 1160 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 17X (Intel 11th Gen)
vs
XPS 17 9700

Корпус

Вес 3.75 кг 2.51 кг
Ширина 396 мм 375 мм
Высота 293 мм 248 мм
Толщина 38 мм 20 мм
Площадь 1160 см2 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.1% ~90.1%
Боковые рамки 6.5 мм 4.4 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1686:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 90.4%
Охват DCI-P3 - 94%
Время отклика - 41 мс
Максимальная яркость
Aorus 17X (Intel 11th Gen)
300 нит
XPS 17 9700 +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 330 Вт 0 Вт
Вес зарядного устройства - 447 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 165 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1420 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1790 МГц 1485 МГц
FLOPS 21.8 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aorus 17X (Intel 11th Gen) +617%
21.8 терафлопс
XPS 17 9700
3.041 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.1 2.2
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость - 82.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 4x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 2.5 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 8.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Alienware x17 R1 против Aorus 17X (Intel 11th Gen)
2. ROG Strix G17 Advantage Edition против Aorus 17X (Intel 11th Gen)
3. TUF Gaming A17 FA706 против Aorus 17X (Intel 11th Gen)
4. Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) против Aorus 17X (Intel 11th Gen)
5. XPS 15 9500 против XPS 17 9700

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 17 9700 и Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры