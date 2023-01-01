Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (300Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i9 11980HK Intel Core i9 12900HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aorus 17X Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 81-110% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 81-110% больше FPS в играх Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell XPS 17 9730 (2023) Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (2.31 и 2.8 кг)

Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (2.31 и 2.8 кг) Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (929 и 1160 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.8 кг 2.31 кг Размеры 396 x 293 x 21.8 мм 374.45 x 248.05 x 19.5 мм Площадь 1160 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.1% ~90.2% Боковые рамки 6.5 мм 4.1 мм Цвета Черный Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 4 2

Дисплей 1920 x 1080 (300Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 300 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Aorus 17X 300 нит XPS 17 9730 (2023) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение 15.2 В - Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 330 Вт 130 Вт Вес зарядного устройства - 505 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB TGP 130 Вт 60 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм FLOPS 18 терафлопс 7.3 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 96 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 176 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32 Производительность GPU Aorus 17X +147% 18 терафлопс XPS 17 9730 (2023) 7.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W, 2x1.5W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 3x USB 3.2 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 2 мм 1.3 мм Тачпад Размер - 14.9 x 8.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.