Gigabyte Aorus 17X против Aorus 15X
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VS
70
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Обзор
Оценка основных функций Gigabyte Aorus 17X и Aorus 15X от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17X
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15X
- Выше частота обновление экрана: 360 против 300 Гц
- Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (2.28 и 2.8 кг)
- На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23013 vs 14761 баллов
- Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (978 и 1160 см2)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
|Вес
|2.8 кг
|2.28 кг
|Размеры
|396 x 293 x 21.8 мм
|357 x 274 x 21.7 мм
|Площадь
|1160 см2
|978 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~71.1%
|~68.6%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|130°
|130°
Система охлаждения
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|4
|2
|Уровень шума
| -
|58 дБ
|Диагональ
|17.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|300 Гц
|360 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Тесты экрана
|Цветовой охват sRGB
|100%
| -
|Напряжение
|15.2 В
| -
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|330 Вт
|280 Вт
|Вес зарядного устройства
| -
|884 грамма
|Базовая частота
|2.6-3.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|8
|16 (8P + 8E)
|Потоков
|16
|24
|L3-кэш
|24 МБ
|30 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
|TGP
|130 Вт
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|4 нм
|FLOPS
|18 терафлопс
|16.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|5632
|3072
|Блоки текстурирования (TMUs)
|176
|96
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
|32
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|5600 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
| -
|83 дБ
|Микрофонов
|1
|1
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
Порты
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|2 мм
|2 мм
Тачпад
|Размер
| -
|12.1 x 7.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
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