Главная > Сравнение ноутбуков > Aorus 17X или Aorus 15X – что лучше выбрать?

Gigabyte Aorus 17X против Aorus 15X

65 из 100
Gigabyte Aorus 17X
VS
70 из 100
Gigabyte Aorus 15X
Gigabyte Aorus 17X
Gigabyte Aorus 15X
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 17X и Aorus 15X от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17X
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15X
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 300 Гц
  • Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (2.28 и 2.8 кг)
  • На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23013 vs 14761 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (978 и 1160 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 17X
vs
Aorus 15X

Корпус

Вес 2.8 кг 2.28 кг
Размеры 396 x 293 x 21.8 мм 357 x 274 x 21.7 мм
Площадь 1160 см2 978 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.1% ~68.6%
Боковые рамки 6.5 мм 5.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 4 2
Уровень шума - 58 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
Aorus 17X
300 нит
Aorus 15X
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 280 Вт
Вес зарядного устройства - 884 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 16 (8P + 8E)
Потоков 16 24
L3-кэш 24 МБ 30 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Aorus 17X
1777
Aorus 15X +6%
1875
Geekbench 5 (многоядерный)
Aorus 17X
10260
Aorus 15X +59%
16361
Cinebench R23 (одноядерный)
Aorus 17X
1630
Aorus 15X +22%
1989
Cinebench R23 (многоядерный)
Aorus 17X
14761
Aorus 15X +56%
23013
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
FLOPS 18 терафлопс 16.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 176 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32
Производительность GPU
Aorus 17X +7%
18 терафлопс
Aorus 15X
16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 5600 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 83 дБ
Микрофонов 1 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 2 мм 2 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 7.6 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Gigabyte Aorus 17X или Asus ROG Strix SCAR 17 (2023)
2. Gigabyte Aorus 17X или Dell XPS 17 9730 (2023)
3. Gigabyte Aorus 17X или Gigabyte Aorus 15 (2023)
4. Gigabyte Aorus 15X или Asus TUF Gaming F15 (2023)
5. Gigabyte Aorus 15X или MSI Pulse 15 (2023)
6. Gigabyte Aorus 15X или Gigabyte Aorus 5 (Intel 12th Gen)
7. Gigabyte Aorus 15X или Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
8. Gigabyte Aorus 15X или Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
9. Gigabyte Aorus 15X или Acer Predator Helios 16 (PH16-71) 2023
10. Gigabyte Aorus 15X или Gigabyte Aorus 15 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Gigabyte Aorus 15X и Aorus 17X – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры