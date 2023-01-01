Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (300Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) Процессор - Intel Core i9 11980HK Intel Core i9 12900HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aorus 17X Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Gigabyte Aorus 15X Выше частота обновление экрана: 360 против 300 Гц

Выше частота обновление экрана: 360 против 300 Гц Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (2.28 и 2.8 кг)

Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (2.28 и 2.8 кг) На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23013 vs 14761 баллов

На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23013 vs 14761 баллов Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (978 и 1160 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.8 кг 2.28 кг Размеры 396 x 293 x 21.8 мм 357 x 274 x 21.7 мм Площадь 1160 см2 978 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.1% ~68.6% Боковые рамки 6.5 мм 5.8 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 4 2 Уровень шума - 58 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (300Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 300 Гц 360 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Aorus 17X 300 нит Aorus 15X 300 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 99 Вт*ч Напряжение 15.2 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 330 Вт 280 Вт Вес зарядного устройства - 884 грамма

Процессор Модель CPU Intel Core i9 11980HK Intel Core i9 12900HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX Базовая частота 2.6-3.3 ГГц 2.1 ГГц Частота в режиме Boost 5 ГГц 5 ГГц Ядер 8 16 (8P + 8E) Потоков 16 24 L3-кэш 24 МБ 30 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics (32EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Aorus 17X 1777 Aorus 15X +6% 1875 Geekbench 5 (многоядерный) Aorus 17X 10260 Aorus 15X +59% 16361 Cinebench R23 (одноядерный) Aorus 17X 1630 Aorus 15X +22% 1989 Cinebench R23 (многоядерный) Aorus 17X 14761 Aorus 15X +56% 23013 Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 130 Вт 140 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм FLOPS 18 терафлопс 16.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 3072 Блоки текстурирования (TMUs) 176 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32 Производительность GPU Aorus 17X +7% 18 терафлопс Aorus 15X 16.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 5600 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 83 дБ Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 2 мм 2 мм Тачпад Размер - 12.1 x 7.6 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.