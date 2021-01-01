Главная > Сравнение ноутбуков > Aorus 17X (Intel 11th Gen) или Aorus 17G (Intel 11th Gen) – что лучше выбрать?

Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen) против 17G (Intel 11th Gen)

78 из 100
Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
VS
74 из 100
Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen) и 17G (Intel 11th Gen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
  • На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13977 vs 12180 баллов
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen)
  • Существенно легче – весит на 1050 граммов меньше (2.7 и 3.75 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 17X (Intel 11th Gen)
vs
Aorus 17G (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 3.75 кг 2.7 кг
Ширина 396 мм 405 мм
Высота 293 мм 276 мм
Толщина 38 мм 26 мм
Площадь 1160 см2 1118 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.1% ~73.8%
Боковые рамки 6.5 мм 11 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 61 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1192:1
Цветовой охват sRGB 100% 96%
Охват Adobe RGB - 74%
Охват DCI-P3 - 72.3%
Время отклика - 11 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Справа
Мощность зарядки 330 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 735 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.3 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 165 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1420 МГц 930 МГц
Boost частота GPU 1790 МГц 1365 МГц
FLOPS 21.8 терафлопс 16.7 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ 16 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 6144 6144
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Aorus 17X (Intel 11th Gen) +31%
21.8 терафлопс
Aorus 17G (Intel 11th Gen)
16.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC897
Формат звука 2.1 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 83 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Механическая
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 2.5 мм 1.6 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen) и HP Omen 17 (2021)
2. Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen) и ASUS TUF Gaming F17 (2021)
3. Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen) и Dell G7 17 7700
4. Gigabyte Aorus 17X (Intel 11th Gen) и Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
5. Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen) и Acer Nitro 5 (AN517-41)
6. Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen) и Dell Alienware x17 R1
7. Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen) и Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
8. Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen) и Dell G5 15 5500
9. Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen) и MSI GL76 Pulse

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Gigabyte Aorus 17G (Intel 11th Gen) и 17X (Intel 11th Gen) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры