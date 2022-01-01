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Gigabyte Aorus 5 (Intel 12th Gen) против Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

69 из 100
Gigabyte Aorus 5 (Intel 12th Gen)
VS
73 из 100
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
Gigabyte Aorus 5 (Intel 12th Gen)
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
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Экран
Процессор Intel Core i7 12700H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte Aorus 5 (Intel 12th Gen) и Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte Aorus 5 (Intel 12th Gen)
  • Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх
  • На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17290 vs 15984 баллов
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (99 и 90 Вт*ч)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.9 и 2.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aorus 5 (Intel 12th Gen)
vs
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

Корпус

Вес 2.3 кг 1.9 кг
Размеры 357 x 254 x 27.4 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 907 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74% ~86%
Боковые рамки 5.8 мм 5.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 52 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 230 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 738 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 14
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1387 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1702 МГц 1695 МГц
FLOPS 13.1 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 120 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Aorus 5 (Intel 12th Gen) +51%
13.1 терафлопс
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 85 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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