Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) Процессор Intel Core i7 12700H - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte Aorus 5 (Intel 12th Gen) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (907 и 978 см2) Причины выбрать Gigabyte Aorus 15X Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23013 vs 17290 баллов

На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23013 vs 17290 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 2.28 кг Размеры 357 x 254 x 27.4 мм 357 x 274 x 21.7 мм Площадь 907 см2 978 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74% ~68.6% Боковые рамки 5.8 мм 5.8 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 58 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 360 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Aorus 5 (Intel 12th Gen) 300 нит Aorus 15X 300 нит

Батарея Ёмкость 99 Вт*ч 99 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Сзади Мощность зарядки 230 Вт 280 Вт Вес зарядного устройства - 884 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 115 Вт 140 Вт Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1387 МГц - Boost частота GPU 1702 МГц - FLOPS 13.1 терафлопс 16.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 3072 Блоки текстурирования (TMUs) 120 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Aorus 5 (Intel 12th Gen) 13.1 терафлопс Aorus 15X +28% 16.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 5600 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 83 дБ Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 2 мм Тачпад Размер - 12.1 x 7.6 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.