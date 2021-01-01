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Gigabyte G5 (2021) против Acer Aspire 7 (A715-42G)

65 из 100
Gigabyte G5 (2021)
VS
55 из 100
Acer Aspire 7 (A715-42G)
Gigabyte G5 (2021)
Acer Aspire 7 (A715-42G)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i5 11400H
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte G5 (2021) и Acer Aspire 7 (A715-42G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte G5 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 73-100% больше FPS в играх
  • На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3768 vs 2694 баллов
Причины выбрать Acer Aspire 7 (A715-42G)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (830 и 931 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G5 (2021)
vs
Aspire 7 (A715-42G)

Корпус

Вес 2.2 кг 2.15 кг
Ширина 361 мм 363.2 мм
Высота 258 мм 228.6 мм
Толщина 24.9 мм 22.8 мм
Площадь 931 см2 830 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.1% ~80.8%
Боковые рамки 7.8 мм 8.9 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 99% -

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 150 Вт 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1560 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
G5 (2021) +133%
7.46 терафлопс
Aspire 7 (A715-42G)
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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