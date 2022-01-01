Главная > Сравнение ноутбуков > G5 (2021) или ROG Strix G15 G513 – что лучше выбрать?

Gigabyte G5 (2021) против ASUS ROG Strix G15 G513

59 из 100
Gigabyte G5 (2021)
VS
56 из 100
ASUS ROG Strix G15 G513
Gigabyte G5 (2021)
ASUS ROG Strix G15 G513
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 48.9 Вт*ч
Процессор Intel Core i5 11400H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte G5 (2021) и ASUS ROG Strix G15 G513 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte G5 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх
Причины выбрать ASUS ROG Strix G15 G513
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.1 и 2.2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10708 vs 9550 баллов
  • Комплектуется на 7.1 Вт*ч большей батареей (56 и 48.9 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G5 (2021)
vs
ROG Strix G15 G513

Корпус

Вес 2.2 кг 2.1 кг
Размеры 361 x 258 x 24.9 мм 354 x 259 x 27.2 мм
Площадь 931 см2 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.1% ~73.2%
Боковые рамки 7.8 мм 4.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54 дБ 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1374:1 -
Цветовой охват sRGB 62.3% 62.5%
Охват Adobe RGB 43.2% 47.3%
Охват DCI-P3 41.8% -
Время отклика 29 мс -
Максимальная яркость
G5 (2021)
250 нит
ROG Strix G15 G513
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 150 Вт 150 / 200 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 439 граммов 560 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
G5 (2021) +22%
1767
ROG Strix G15 G513
1445
Cinebench R23 (многоядерный)
G5 (2021)
9550
ROG Strix G15 G513 +12%
10708

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1403 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 1560 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
G5 (2021) +110%
6.7 терафлопс
ROG Strix G15 G513
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x4W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 80 дБ 78 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Внизу экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.7 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
3 (37.5%)
5 (62.5%)
Всего проголосовало: 8

Сравнения с конкурентами

1. G5 (2021) или Omen 15 (2021 Intel)
2. G5 (2021) или TUF Gaming A15 FA506
3. G5 (2021) или Alienware x15 R1
4. G5 (2021) или GF65 Thin
5. G5 (2021) или Katana GF66
6. ROG Strix G15 G513 или Legion 5 Pro 16” (AMD)
7. ROG Strix G15 G513 или ROG Zephyrus G15 GA503
8. ROG Strix G15 G513 или TUF Gaming A15 FA506
9. ROG Strix G15 G513 или TUF Gaming F15 (2021)
10. ROG Strix G15 G513 или Katana GF66

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Strix G15 G513 и Gigabyte G5 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры