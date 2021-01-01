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Gigabyte G5 (2021) против ASUS VivoBook 15 X513 (K513)

65 из 100
Gigabyte G5 (2021)
VS
46 из 100
ASUS VivoBook 15 X513 (K513)
Gigabyte G5 (2021)
ASUS VivoBook 15 X513 (K513)
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Процессор Intel Core i5 11400H
Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte G5 (2021) и ASUS VivoBook 15 X513 (K513) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte G5 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 281-383% больше FPS в играх
  • На 283% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3768 vs 983 баллов
  • Комплектуется на 6.9 Вт*ч большей батареей (48.9 и 42 Вт*ч)
Причины выбрать ASUS VivoBook 15 X513 (K513)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.8 и 2.2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (844 и 931 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G5 (2021)
vs
VivoBook 15 X513 (K513)

Корпус

Вес 2.2 кг 1.8 кг
Ширина 361 мм 359 мм
Высота 258 мм 235 мм
Толщина 24.9 мм 17.9 мм
Площадь 931 см2 844 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.1% ~79.5%
Боковые рамки 7.8 мм 6.8 мм
Цвета Черный Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 99% 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 150 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 12 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 1531 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1594 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 1.22 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR5
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
G5 (2021) +511%
7.46 терафлопс
VivoBook 15 X513 (K513)
1.22 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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