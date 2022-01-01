Gigabyte G5 (2021) против Dell Alienware m15 R4
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
67
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
64
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
51
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
53
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
62
Оценка NanoReview
59
Ключевые отличия
Причины выбрать Gigabyte G5 (2021)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (931 и 996 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m15 R4
- Видеокарта показывает в среднем на 58-80% больше FPS в играх
- Комплектуется на 37.1 Вт*ч большей батареей (86 и 48.9 Вт*ч)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.2 кг
|2.11 кг
|Размеры
|361 x 258 x 24.9 мм
|360.3 x 276.3 x 17.8-20.5 мм
|Площадь
|931 см2
|996 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~72.1%
|~67.4%
|Боковые рамки
|7.8 мм
|7.5 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|54 дБ
|52 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1374:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|62.3%
|-
|Охват Adobe RGB
|43.2%
|-
|Охват DCI-P3
|41.8%
|-
|Время отклика
|29 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|150 Вт
|240 Вт
|Вес зарядного устройства
|439 граммов
|800 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
G5 (2021) +14%
1436
1256
Geekbench 5 (многоядерный)
6519
Alienware m15 R4 +12%
7270
Cinebench R23 (одноядерный)
G5 (2021) +42%
1767
1242
Cinebench R23 (многоядерный)
9550
Alienware m15 R4 +5%
10016
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|75 Вт
|130 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1403 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1635 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|6.7 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|3
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|4x4W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|80 дБ
|85 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Внизу экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Размер
|-
|9.9 x 5.3 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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