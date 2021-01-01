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Gigabyte G5 (2021) против Dell G15 5510

63 из 100
Gigabyte G5 (2021)
VS
54 из 100
Dell G15 5510
Gigabyte G5 (2021)
Dell G15 5510
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 48.9 Вт*ч
Процессор Intel Core i5 11400H
Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte G5 (2021) и Dell G15 5510 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte G5 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 73-100% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 240 граммов меньше (2.2 и 2.44 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell G15 5510
  • Комплектуется на 7.1 Вт*ч большей батареей (56 и 48.9 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G5 (2021)
vs
G15 5510

Корпус

Вес 2.2 кг 2.44 кг
Ширина 361 мм 357.2 мм
Высота 258 мм 272.1 мм
Толщина 24.9 мм 24.9 мм
Площадь 931 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.1% ~69%
Боковые рамки 7.8 мм 5.9 мм
Цвета Черный Черный, Серий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Цветовой охват sRGB 99% -
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
G5 (2021)
н/д
G15 5510
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 150 Вт 180 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
G5 (2021) +23%
1433
G15 5510
1163
Geekbench 5 (многоядерный)
G5 (2021) +9%
5012
G15 5510
4613
Cinebench R20 (многоядерный)
G5 (2021)
3768
G15 5510
н/д

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 0 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1560 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
G5 (2021) +133%
7.46 терафлопс
G15 5510
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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