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Gigabyte G5 (2021) против Dell G16

58 из 100
Gigabyte G5 (2021)
VS
68 из 100
Dell G16
Gigabyte G5 (2021)
Dell G16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 48.9 Вт*ч
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte G5 (2021) и Dell G16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte G5 (2021)
  • Легче – весит на 240 граммов меньше (2.2 и 2.44 кг)
Причины выбрать Dell G16
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17215 vs 9550 баллов
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 7.1 Вт*ч большей батареей (56 и 48.9 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G5 (2021)
vs
Dell G16

Корпус

Вес 2.2 кг 2.44 кг
Размеры 361 x 258 x 24.9 мм 357.2 x 272.1 x 20.6-26.9 мм
Площадь 931 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.1% ~76.4%
Боковые рамки 7.8 мм 6.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54 дБ 48.1 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1374:1 1154:1
Цветовой охват sRGB 62.3% 98%
Охват Adobe RGB 43.2% 70.5%
Охват DCI-P3 41.8% 68.3%
Время отклика 29 мс 9 мс
Максимальная яркость
G5 (2021)
250 нит
Dell G16 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 150 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 439 граммов 882 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 14
Потоков 12 20
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
G5 (2021)
1519
Dell G16 +22%
1860
Geekbench 5 (многоядерный)
G5 (2021)
6369
Dell G16 +107%
13163
Cinebench R23 (одноядерный)
G5 (2021)
1499
Dell G16 +27%
1902
Cinebench R23 (многоядерный)
G5 (2021)
9550
Dell G16 +80%
17215

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 90 Вт
Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1403 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 1695 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
G5 (2021)
6.7 терафлопс
Dell G16 +30%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 80 дБ 84.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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