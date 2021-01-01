Gigabyte G5 (2021) против A7 (AMD 5000 Series)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Gigabyte G5 (2021)
- Легче – весит на 300 граммов меньше (2.2 и 2.5 кг)
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (931 и 1038 см2)
Причины выбрать Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
- Видеокарта показывает в среднем на 74-101% больше FPS в играх
- На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5672 vs 3768 баллов
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.2 кг
|2.5 кг
|Ширина
|361 мм
|396 мм
|Высота
|258 мм
|262 мм
|Толщина
|24.9 мм
|32.4 мм
|Площадь
|931 см2
|1038 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~72.1%
|~79.5%
|Боковые рамки
|7.8 мм
|6.5 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|99%
|-
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|150 Вт
|230 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1486
1599
Geekbench 5 (многоядерный)
6688
A7 (AMD 5000 Series) +27%
8465
Cinebench R20 (одноядерный)
568
A7 (AMD 5000 Series) +10%
622
Cinebench R20 (многоядерный)
3768
A7 (AMD 5000 Series) +51%
5672
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|75 Вт
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|735-1463 МГц
|1310 МГц
|Boost частота GPU
|1035-1695 МГц
|1725 МГц
|FLOPS
|7.46 терафлопс
|17.5 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2560
|5120
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Внизу экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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