Главная > Сравнение ноутбуков > G5 (2022) или Aorus 15 (2023) – что лучше выбрать?

Gigabyte G5 (2022) против Aorus 15 (2023)

60 из 100
Gigabyte G5 (2022)
VS
61 из 100
Gigabyte Aorus 15 (2023)
Gigabyte G5 (2022)
Gigabyte Aorus 15 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i5 12500H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte G5 (2022) и Aorus 15 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte G5 (2022)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.99 и 2.39 кг)
  • На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13582 vs 9876 баллов
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (857 и 979 см2)
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15 (2023)
  • Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (99 и 54 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G5 (2022)
vs
Aorus 15 (2023)

Корпус

Вес 1.99 кг 2.39 кг
Размеры 360 x 238 x 23.9 мм 360 x 272 x 20.8 мм
Площадь 857 см2 979 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.3% ~68.5%
Боковые рамки 7.3 мм 7.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1980 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 62% 100%
Охват Adobe RGB 43% -
Максимальная яркость
G5 (2022)
300 нит
Aorus 15 (2023)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 150 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
G5 (2022) +3%
1702
Aorus 15 (2023)
1646
Geekbench 5 (многоядерный)
G5 (2022) +23%
10616
Aorus 15 (2023)
8596
Cinebench R23 (одноядерный)
G5 (2022) +8%
1730
Aorus 15 (2023)
1595
Cinebench R23 (многоядерный)
G5 (2022) +38%
13582
Aorus 15 (2023)
9876
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1403 МГц -
Boost частота GPU 1635 МГц -
FLOPS 6.7 терафлопс 9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
G5 (2022)
6.7 терафлопс
Aorus 15 (2023) +37%
9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 1 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Gigabyte G5 (2022) против Asus TUF Dash F15 (2022)
2. Gigabyte G5 (2022) против Acer Nitro 5 AN515-58
3. Gigabyte G5 (2022) против Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD)
4. Gigabyte Aorus 15 (2023) против Gigabyte Aorus 15 (Intel 12th Gen)
5. Gigabyte Aorus 15 (2023) против Gigabyte Aorus 5 (Intel 12th Gen)
6. Gigabyte Aorus 15 (2023) против Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023)
7. Gigabyte Aorus 15 (2023) против Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023)
8. Gigabyte Aorus 15 (2023) против Dell Alienware m16
9. Gigabyte Aorus 15 (2023) против Dell G15 5530 (2023)
10. Gigabyte Aorus 15 (2023) против Acer Predator Helios 16 (PH16-71) 2023
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Gigabyte Aorus 15 (2023) и G5 (2022) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры