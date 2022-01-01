Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Gigabyte G5 (2022) Легче – весит на 210 граммов меньше (1.99 и 2.2 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12698 vs 9550 баллов

Комплектуется на 5.1 Вт*ч большей батареей (54 и 48.9 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (857 и 931 см2) Причины выбрать Gigabyte G5 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.99 кг 2.2 кг Размеры 360 x 238 x 23.9 мм 361 x 258 x 24.9 мм Площадь 857 см2 931 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.3% ~72.1% Боковые рамки 7.3 мм 7.8 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 54 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1374:1 Цветовой охват sRGB 62% 62.3% Охват Adobe RGB 43% 43.2% Охват DCI-P3 - 41.8% Время отклика - 29 мс Максимальная яркость G5 (2022) +20% 300 нит G5 (2021) 250 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 48.9 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 150 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства - 439 граммов

Процессор Модель CPU Intel Core i5 12500H Intel Core i5 11400H Базовая частота 2.5 ГГц 2.2-2.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц Ядер 12 6 Потоков 16 12 L3-кэш 18 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) G5 (2022) +12% 1702 G5 (2021) 1519 Geekbench 5 (многоядерный) G5 (2022) +67% 10616 G5 (2021) 6369 Cinebench R23 (одноядерный) G5 (2022) 1753 G5 (2021) +1% 1767 Cinebench R23 (многоядерный) G5 (2022) +33% 12698 G5 (2021) 9550

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 75 Вт 75 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1403 МГц 1403 МГц Boost частота GPU 1635 МГц 1635 МГц FLOPS 6.7 терафлопс 6.7 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU G5 (2022) 6.7 терафлопс G5 (2021) 6.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Внизу экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.