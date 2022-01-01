Главная > Сравнение ноутбуков > G5 (2022) или G5 (2021) – что лучше выбрать?

Gigabyte G5 (2022) против G5 (2021)

62 из 100
Gigabyte G5 (2022)
VS
59 из 100
Gigabyte G5 (2021)
Gigabyte G5 (2022)
Gigabyte G5 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte G5 (2022) и G5 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte G5 (2022)
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.99 и 2.2 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12698 vs 9550 баллов
  • Комплектуется на 5.1 Вт*ч большей батареей (54 и 48.9 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (857 и 931 см2)
Причины выбрать Gigabyte G5 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G5 (2022)
vs
G5 (2021)

Корпус

Вес 1.99 кг 2.2 кг
Размеры 360 x 238 x 23.9 мм 361 x 258 x 24.9 мм
Площадь 857 см2 931 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.3% ~72.1%
Боковые рамки 7.3 мм 7.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 54 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1374:1
Цветовой охват sRGB 62% 62.3%
Охват Adobe RGB 43% 43.2%
Охват DCI-P3 - 41.8%
Время отклика - 29 мс
Максимальная яркость
G5 (2022) +20%
300 нит
G5 (2021)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 150 Вт 150 Вт
Вес зарядного устройства - 439 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
G5 (2022) +12%
1702
G5 (2021)
1519
Geekbench 5 (многоядерный)
G5 (2022) +67%
10616
G5 (2021)
6369
Cinebench R23 (одноядерный)
G5 (2022)
1753
G5 (2021) +1%
1767
Cinebench R23 (многоядерный)
G5 (2022) +33%
12698
G5 (2021)
9550

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 75 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1403 МГц 1403 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 1635 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
G5 (2022)
6.7 терафлопс
G5 (2021)
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Внизу экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. G5 (2022) vs Victus 16 (2021 AMD)
2. G5 (2022) vs IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD)
3. G5 (2021) vs Legion 5 15" (2021, AMD)
4. G5 (2021) vs GF65 Thin
5. G5 (2021) vs Katana GF66
6. G5 (2021) vs ROG Strix G15 Advantage Edition
7. G5 (2021) vs A5 (AMD 5000 Series)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Gigabyte G5 (2021) и G5 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры