Главная > Сравнение ноутбуков > G7 (2021) или ROG Zephyrus S17 (2021) – что лучше выбрать?

Gigabyte G7 (2021) против Asus ROG Zephyrus S17 (2021)

66 из 100
Gigabyte G7 (2021)
VS
80 из 100
Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
Gigabyte G7 (2021)
Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель 3072GB

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte G7 (2021) и Asus ROG Zephyrus S17 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte G7 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.5 и 2.6 кг)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 41.1 Вт*ч большей батареей (90 и 48.9 Вт*ч)
  • На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5050 vs 3862 баллов
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G7 (2021)
vs
ROG Zephyrus S17 (2021)

Корпус

Вес 2.5 кг 2.6 кг
Ширина 395 мм 394 мм
Высота 262 мм 264 мм
Толщина 25.9 мм 19.9 мм
Площадь 1035 см2 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~79.3%
Боковые рамки 6 мм 5.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 150 Вт 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 115-130 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1802 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
G7 (2021)
7.46 терафлопс
ROG Zephyrus S17 (2021) +85%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 3x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 3
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Gigabyte G7 (2021) против Gigabyte G5 (2021)
2. Gigabyte G7 (2021) против Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
3. Asus ROG Zephyrus S17 (2021) против ASUS ROG Strix G17 G713
4. Asus ROG Zephyrus S17 (2021) против ASUS ROG Strix Scar 17 G733
5. Asus ROG Zephyrus S17 (2021) против Acer Nitro 5 (AN517-41)
6. Asus ROG Zephyrus S17 (2021) против MSI Katana GF76
7. Asus ROG Zephyrus S17 (2021) против MSI GE76 Raider

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Zephyrus S17 (2021) и Gigabyte G7 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях