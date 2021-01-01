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Gigabyte G7 (2021) против ASUS TUF Gaming A17 FA706

66 из 100
Gigabyte G7 (2021)
VS
67 из 100
ASUS TUF Gaming A17 FA706
Gigabyte G7 (2021)
ASUS TUF Gaming A17 FA706
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte G7 (2021) и ASUS TUF Gaming A17 FA706 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte G7 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.5 и 2.6 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS TUF Gaming A17 FA706
  • Комплектуется на 41.1 Вт*ч большей батареей (90 и 48.9 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 34-46% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G7 (2021)
vs
TUF Gaming A17 FA706

Корпус

Вес 2.5 кг 2.6 кг
Ширина 395 мм 399.2 мм
Высота 262 мм 268.9 мм
Толщина 25.9 мм 24.8 мм
Площадь 1035 см2 1073 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~76.9%
Боковые рамки 6 мм 8.1 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 150 Вт 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 1215 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1567 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
G7 (2021)
7.46 терафлопс
TUF Gaming A17 FA706 +61%
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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