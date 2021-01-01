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Gigabyte G7 (2021) против ASUS TUF Gaming F17 (2021)

66 из 100
Gigabyte G7 (2021)
VS
61 из 100
ASUS TUF Gaming F17 (2021)
Gigabyte G7 (2021)
ASUS TUF Gaming F17 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 48.9 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte G7 (2021) и ASUS TUF Gaming F17 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte G7 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.5 и 2.6 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G7 (2021)
vs
TUF Gaming F17 (2021)

Корпус

Вес 2.5 кг 2.6 кг
Ширина 395 мм 399 мм
Высота 262 мм 269 мм
Толщина 25.9 мм 2.48 мм
Площадь 1035 см2 1073 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~76.9%
Боковые рамки 6 мм 8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 62.5%
Охват Adobe RGB - 47.3%
Максимальная яркость
G7 (2021)
н/д
TUF Gaming F17 (2021)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 150 Вт 180 / 200 Вт
Вес зарядного устройства - 590 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.1-2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 75 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
G7 (2021) +16%
7.46 терафлопс
TUF Gaming F17 (2021)
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 79 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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