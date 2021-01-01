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Gigabyte G7 (2021) против Dell G5 15 5500

66 из 100
Gigabyte G7 (2021)
VS
59 из 100
Dell G5 15 5500
Gigabyte G7 (2021)
Dell G5 15 5500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 48.9 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte G7 (2021) и Dell G5 15 5500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte G7 (2021)
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх
  • На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3862 vs 2229 баллов
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell G5 15 5500
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (2.34 и 2.5 кг)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (928 и 1035 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G7 (2021)
vs
G5 15 5500

Корпус

Вес 2.5 кг 2.34 кг
Ширина 395 мм 365.5 мм
Высота 262 мм 254 мм
Толщина 25.9 мм 24.5 мм
Площадь 1035 см2 928 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~72.3%
Боковые рамки 6 мм 10.1 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1502:1
Цветовой охват sRGB 100% 55.2%
Охват Adobe RGB - 37.9%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
G7 (2021)
н/д
G5 15 5500
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 150 Вт 180 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
G7 (2021) +26%
1511
G5 15 5500
1196
Geekbench 5 (многоядерный)
G7 (2021) +62%
6853
G5 15 5500
4235
Cinebench R20 (одноядерный)
G7 (2021) +20%
581
G5 15 5500
484
Cinebench R20 (многоядерный)
G7 (2021) +73%
3862
G5 15 5500
2229

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1485 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
G7 (2021) +145%
7.46 терафлопс
G5 15 5500
3.041 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Внизу экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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