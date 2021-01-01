Главная > Сравнение ноутбуков > G7 (2021) или Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) – что лучше выбрать?

Gigabyte G7 (2021) против Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)

65 из 100
Gigabyte G7 (2021)
VS
75 из 100
Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
Gigabyte G7 (2021)
Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Gigabyte G7 (2021) и Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Gigabyte G7 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)
  • Комплектуется на 50.1 Вт*ч большей батареей (99 и 48.9 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-70% больше FPS в играх
  • На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12180 vs 9315 баллов
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G7 (2021)
vs
Aero 17 HDR (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 2.5 кг 2.5 кг
Ширина 395 мм 396 мм
Высота 262 мм 270 мм
Толщина 25.9 мм 21.5 мм
Площадь 1035 см2 1069 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~77.2%
Боковые рамки 6 мм 6.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 59 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1479:1
Цветовой охват sRGB 100% 99%
Охват Adobe RGB - 99%
Охват DCI-P3 - 86.8%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Справа
Мощность зарядки 150 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 726 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 930 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1410 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 14.4 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 5120
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
G7 (2021)
7.46 терафлопс
Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) +93%
14.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 88 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Внизу экрана Внизу экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.6 мм
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. G7 (2021) vs G5 (2021)
2. G7 (2021) vs Aorus 17G (Intel 11th Gen)
3. G7 (2021) vs A7 (AMD 5000 Series)
4. Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) vs XPS 17 9700
5. Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) vs XPS 17 9710 (2021)
6. Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) vs Blade 17 (2021)
7. Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) vs GS76 Stealth
8. Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) vs Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) и G7 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры